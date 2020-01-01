В Австралии при тушении пожаров разбился самолет из Канады

Самолет C-130 Hercules был арендован канадской компанией по пожаротушению Coulson Aviation.

Пропавший при тушении лесных пожаров в Австралии самолет потерпел крушение. Это канадский самолет C-130 Hercules. На его борту находились три гражданина США, все они погибли. Об этом в четверг, 23 января, сообщает Reuters со ссылкой на главу пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс.

По ее словам, пожарная служба потеряла связь с самолетом C-130 Hercules накануне около 14:00 по местному времени.

"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет",– сказала она.

Фицсиммонс отметила, что самолет был арендован канадской компанией по пожаротушению Coulson Aviation. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Также отмечается, что число жертв от пожаров в Австралии выросло до 32 человек.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.

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