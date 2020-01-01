Встреча Трампа и Зеленского: Белый дом обвинил во лжи главу спецкомитета
Белый дом обвинил во лжи председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), выступавшего в Сенате во время разбирательства в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом Белый дом написал в Twitter.
В администрации также заявили, что якобы нигде на всем протяжении телефонного разговора президент Трамп не просит президента Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена.
"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий - трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН", - отмечается на странице Белого дома.
Как известно, накануне в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.
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