Встреча Трампа и Зеленского: Белый дом обвинил во лжи главу спецкомитета

Трамп не просил Зеленского объявить о расследовании, отмечается в сообщении администрации президента США.

Белый дом обвинил во лжи председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), выступавшего в Сенате во время разбирательства в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом Белый дом написал в Twitter.

В администрации также заявили, что якобы нигде на всем протяжении телефонного разговора президент Трамп не просит президента Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына Джо Байдена.

"Адам Шифф лжет, что президент Трамп откладывал встречу с президентом Зеленским. Президент Трамп приглашал президента Зеленского в Белый дом - без каких-либо предварительных условий - трижды: 21 апреля, 29 мая и 25 июля. Они при первой же возможности встретились в ООН", - отмечается на странице Белого дома.

Как известно, накануне в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.

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