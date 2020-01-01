В Испании число жертв шторма Глория выросло до 10 человек

Десятой жертвой стал 69-летний мужчина, который ночью отправился в городской порт Паламос в Жироне, чтобы проверить свою лодку.

В Испании число жертв шторма Глория достигло 10 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает EFE в четверг, 23 января.

"Бурный шторм Глория начал стихать после четырех дней сильного снега, ветра, дождя и волн, оставив после себя по меньшей мере десять погибших и четверо пропавших без вести, хотя не исключается, что в ближайшие часы он может усилиться в некоторых районах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что десятой жертвой стал 69-летний житель населенного пункта Палафружель, который ночью отправился в городской порт Паламос в Жироне, чтобы проверить свою лодку. Его смыло волной в море.

Как известно, Испанию накрыл мощный шторм Глория, из-за которого резко упала температура, а страну завалило снегом. Власти пяти провинций объявили высший уровень опасности из-за штормового ветра и снегопада.

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