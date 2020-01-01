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В Китае разработали метод лечения новой пневмонии – СМИ

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Медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться.
Спасение критически больных пациентов в Китае
Спасение критически больных пациентов в Китае
Агентство новостей Китая

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом накануне сообщил информационный портал Sina.

Отмечается, что метод предусматривает насыщение крови кислородом путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО). Его успешно использовали в больнице Чжуннань, которая находится в городе Ухань.

Врачам уже удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. Сейчас его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре мужчину могут выпустить из карантина.

Cмотрите фотогалерею: В Китае разработали метод лечения новой пневмонии – СМИ

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превысило 570, при этом 17 человек скончались. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, медики, лечение, врачи, врач, пневмония
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Источник: korrespondent.net

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