Помпео пояснил, почему США помогают Украине

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон помогает Украине в соответствии с Будапештским меморандумом.

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил поддержку Киева со стороны Вашингтона, о чем он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, США помогают Украине, потому что помнят свои обязательства в соответсвии с Будапештским меморандумом.

Помпео отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".

"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем ей в целом ряде вещей, чтобы украинцы могли оставаться суверенной нацией в безопасности", - заявил Помпео.

По его словам, Украина также является крупным торговым партнером для США:

"Я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности".

Еще госсекретарь заявил о скором визите в Украину.

"Да, я собираюсь туда (в Украину, – ред.) попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину", - сказал американский чиновник.

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