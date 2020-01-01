Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помпео пояснил, почему США помогают Украине

Комментариев: 0
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон помогает Украине в соответствии с Будапештским меморандумом.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
Reuters
 
Госсекретарь США Майк Помпео пояснил поддержку Киева со стороны Вашингтона, о чем он рассказал в интервью Bloomberg.
 
По его словам, США помогают Украине, потому что помнят свои обязательства в соответсвии с Будапештским меморандумом.
 
 
Помпео отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы". 
 
"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем ей в целом ряде вещей, чтобы украинцы могли оставаться суверенной нацией в безопасности", - заявил Помпео.
 
По его словам, Украина также является крупным торговым партнером для США:
 
"Я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности".
 
Еще госсекретарь заявил о скором визите в Украину.
 
"Да, я собираюсь туда (в Украину, –  ред.) попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину",  - сказал американский чиновник. 
 
Напомним, Пентагон заявил об отправке всей помощи Украине. Отмечается, что помощь была направлена "в соответствии с требованиями Конгресса". 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь