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Силы Асада потеряли убитыми 40 военных в Идлибе

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Правительственные войска Сирии подверглись атакам на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.
Сирийские военные на советской БМП-1 (архивное фото)
Сирийские военные на советской БМП-1 (архивное фото)

В Сирии военные, поддерживающие президента Башара Асада, понесли потери в провинции Идлиб и были вынуждены покинуть занимаемые позиции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии в четверг, 23 января.

Отмечается, что некие боевики начали наступление на позиции правительственных войск на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.

"Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными. При этом правительственные войска уничтожили до 50 и ранили до 90 боевиков", – говорится в сообщении.

По данным российских военных, атаки на позиции сирийской армии в провинции Идлиб продолжаются.

Накануне сообщалось, что в Сирии при авиаударах погибли не менее 40 человек. Под Алеппо погибли семья из восьми человек, шестеро из которых были детьми. Еще девять мирных жителей убиты в провинции Идлиб.

А на прошлой неделе США развернули российский военный конвой в Сирии. Военные РФ направлялись в сторону нефтяного месторождения.

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Теги: Сирия, Башар Аль-Асад, Асад, Башар Асад, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, Сирийские боевики, потери, Россия в Сирии, новости Сирии, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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