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Российский комик сбежал из страны после шуток о Путине и религии

Комментариев: 8
Стендап-комик Долгополов в срочном порядке покинул территорию РФ из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии.
Стендап-комик
Стендап-комик
instagram.com/sankldive

Стендап-комик Александр Долгополов срочно уехал из России под угрозой уголовного преследования из-за шуток о религии и политике. Об это сообщает Euronews

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По словам его адвоката Леонида Соловьева, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре “Большой город“.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/sankldive

Концертный директор артиста Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском “настойчиво интересовался“, когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.

Об угрозе уголовного преследования стендап-комик сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару “Хоп-Хед“ об обстоятельства выступления комика в начале 2019.

Скриншот
Скриншот
instagram.com/sankldive

Так, на выступлении артиста звучали шутки о политической ситуации в России.

Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: “О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?“ “Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство“, - написал Долгополов.

Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Автор жалобы, как отмечает Baza, “придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой “ЛДНР“. 

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Напомним, ранее Молочного внесли в базу Миротворца.

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Теги: Россия, Путин, Шутки, Религия, Комик, Преследования
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Комментариев (8)
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callsoul    23.01.2020, 12:55
Оценка:  0
callsoul
Путинизм, автократия и клептократия в одном лице, стремящийся к тоталитаризму!
PINKIPAU    23.01.2020, 12:44
Оценка:  +6
PINKIPAU
Кремлевский шизофреник начал преследовать россиян. То шамана арестовывали, теперь взялись за комика.
Graddfeydd    23.01.2020, 12:54
Оценка:  +3
Graddfeydd
Путе лавры Кима покоя не дают. У Северной Кореи есть всё, что нужно для "настоящего" государства: ракеты, ядрёны бомбы, чучхе, целых два дохлых вождя для поклонения и жирный выблядок у руля для восхищения.

Жрать, правда, нечего, технологически отсталая и изолированная страна, но это всё мелочи...
atos    23.01.2020, 12:43
Оценка:  -9
atos
Клоунов никто не любит, наш тому пример, Зелебоба))))
PINKIPAU    23.01.2020, 12:26
Оценка:  +18
PINKIPAU
Режим Путлера преследует инакомыслящих.
tulchanin    23.01.2020, 12:35
Оценка:  -15
tulchanin
Прям преследует ? Пока поступило "обращение" и его начали проверять... никаких уголовных дел или розысков не объявляли но "комик" заранее решил "свинтить".
PINKIPAU    23.01.2020, 12:39
Оценка:  +7
PINKIPAU
Нет, он должен был взять такси и ехать на Лубянку))).
tulchanin    23.01.2020, 12:45
Оценка:  -7
tulchanin
PINKIPAU
А его туда вызывали ? Зависит от того что он "наболтал", ему виднее, но пока это просто проверка обращения.
Но вообще да, жуть просто....коварный режим Путина проверяет обращения граждан, караул! Как так можно ? Никакой "свободы слова"....
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