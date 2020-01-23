Российский комик сбежал из страны после шуток о Путине и религии

Стендап-комик Долгополов в срочном порядке покинул территорию РФ из-за жалобы сторонника "ЛДНР" на его шутки о Путине и религии.

Стендап-комик Александр Долгополов срочно уехал из России под угрозой уголовного преследования из-за шуток о религии и политике. Об это сообщает Euronews.

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По словам его адвоката Леонида Соловьева, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре “Большой город“.

Скриншот twitter.com/sankldive

Концертный директор артиста Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском “настойчиво интересовался“, когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.

Об угрозе уголовного преследования стендап-комик сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару “Хоп-Хед“ об обстоятельства выступления комика в начале 2019.

Скриншот instagram.com/sankldive

Так, на выступлении артиста звучали шутки о политической ситуации в России.

Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: “О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?“ “Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство“, - написал Долгополов.

Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Автор жалобы, как отмечает Baza, “придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой “ЛДНР“.

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Напомним, ранее Молочного внесли в базу Миротворца.

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