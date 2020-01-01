Организаторы форума Холокоста: Отказ Зеленского вызвал недоумение

Организаторы мероприятия раскритиковали решение президента Украины не принимать участие в форуме Холокоста.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса Яд Вашем.

"Сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что уступает место выжившим в Холокосте. Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент", - говорится в сообщении

"В таких условиях его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом", - добавила пресс-служба мемориального комплекса.

Организаторы уверяют, что разъяснили Зеленскому, что он не будет выступать на форуме.

"Еще вчера утром он собирался приехать. Но его расписание поменялось. Мы не знаем, почему он передумал", – добавил председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев.

Ранее Зеленский сообщил, что не пойдет на форум по Холокосту. Из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест, сообщил президент. Поэтому он отдал свое место.

Зеленский о еврейских корнях: Никому нет дела

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet