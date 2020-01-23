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Пакистан испытал баллистическую ракету Хатф-3

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Командование Стратегических сил армии Пакистана проводит учения по отработке процедур оперативной готовности.

В Пакистане военные провели успешные испытания баллистической ракеты Хатф-3 класса земля-земля. Об этом сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны в четверг, 23 января.

Этот пуск был частью учений командования Стратегических сил армии Пакистана, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Указано, что дальность Хатф-3 составляет до 290 километров (180 миль).

Хатф-3, называемая также Газнeви – в честь правителя XI века Махмуда Газневи – это баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.

Напомним, в августе 2019 года Пакистан провел успешный ночной запуск ракеты Газневи.

А в ноябре прошлого года Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Шахин-1. Она способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.

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Теги: Пакистан, ракета, видео, ракета-носитель, ракеты, учения, баллистическая ракета
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Источник: korrespondent.net

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