Пакистан испытал баллистическую ракету Хатф-3

В Пакистане военные провели успешные испытания баллистической ракеты Хатф-3 класса земля-земля. Об этом сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны в четверг, 23 января.

Этот пуск был частью учений командования Стратегических сил армии Пакистана, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Указано, что дальность Хатф-3 составляет до 290 километров (180 миль).

Хатф-3, называемая также Газнeви – в честь правителя XI века Махмуда Газневи – это баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.

#Pakistan today conducted a successful training launch of surface to surface ballistic missile #Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads up to a range of 290 kilometers.#APPNews #PakistanArmy @OfficialDGISPR pic.twitter.com/VIAW2DBYF7