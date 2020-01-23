Обижают украинцев: Совет Европы поругал Польшу за атмосферу ненависти

Эксперты Совета Европы отметили высокий уровень нетерпимости и ксенофобии в Польше.

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Совет Европы похвалил Польшу за шаги по улучшению интеграции ромов, одновременно обратив внимание на общую атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране. Об этом говорится в докладе Совета Европы “О защите национальных меньшинств в Польше“.

Среди положительных тенденций Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отметил значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период 2014-2020 годов, особенно в области образования.

Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком, - говорится в сообщении.

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Также эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что, несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и всё чаще украинцы, - говорится в докладе.

Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти, - отметили в Совете Европы.

Напомним, В Польше разбили памятную доску на могиле воинам УПА. Вандалы уничтожили таблицу со списком имен и выбросили рушники, которые ранее повязали польские активисты.

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