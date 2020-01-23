Вирус в Китае: закрывают города, отменяют мероприятия

Карантин объявлен в городах Ухань, Хуанган и Эчжоу. По всей стране отменяют массовые мероприятия.

Из-за распостранения нового коронавируса власти Китая приняли решение объявить карантин в городе Хуанган, где проживают семь миллионов человек, сообщает BBC News в четверг, 23 января.

В то же время, The New York Times сообщает о блокировке города Эчжоу, с населением в миллион человек.

В этих городах, как и в Ухане, откуда распостранился вирус, приостановили движение самолетов, поездов, автобусов, метро и паромов. Будут закрыты кафе и кинотеатры.

Местных жителей призвали не покидать города. Также им приказали избегать скоплений людей и носить маску в общественных местах.

Один из врачей Уханя, рассказал журналистам, что два дня назад им сказали не выходить на работу из-за риска заражения.

"Я едва вижу кого-либо на улице. Нам сказали избегать скоплений людей. Я пошел в супермаркет, чтобы купить еду, но ничего не осталось - ни овощей, ни печенья. Некоторые новогодние праздники отменены. Люди купили билеты, чтобы поехать домой на Лунный Новый год, но они не могут сейчас этого сделать. Все застряли здесь и не могут уехать", - рассказал медик.

Тем временем, в сети появилось видео, как жители Уханя начали драться в местном супермаркете за еду.

В других китайских городах отменяют все масштабные общественные мероприятия.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства китайской столицы.

Также в сети появилась карта распространения китайского коронавируса.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 616, при этом 25 человек скончались. Пока все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В то же время, в Китае разработали метод лечения новой пневмонии. Медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии.

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