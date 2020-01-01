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У Трампа пригрозили ликвидацией преемнику Сулеймани

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Спецпредставитель США пригрозил новому иранскому генералу ликвидацией, если тот продолжит убивать американцев.
США предупредили преемника Сулеймани
США предупредили преемника Сулеймани
 
Вашингтон угрожает ликвидацией новому командующему спецподразделения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, пишет Asharq Al-Awsat.
 
По его словам, США ликвидируют Каана, если тот продолжит совершать нападения и убийства американских граждан.
 
"Если он пойдет по тому же пути убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук.
 
Как известно, в начале января США нанесли ракетный удар в Ираке. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа Кудс Касим Сулеймани. После смерти Сулеймани 3 января новым командующим Кудс был назначен Эсмаил Каани.
 
Похороны Сулеймани состоялись в Иране 8 января.
 

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Теги: Ирак, США, Иран, ракетний удар, Касем Сулеймані
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Источник: korrespondent.net

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