У Трампа пригрозили ликвидацией преемнику Сулеймани

Спецпредставитель США пригрозил новому иранскому генералу ликвидацией, если тот продолжит убивать американцев.

Вашингтон угрожает ликвидацией новому командующему спецподразделения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, пишет Asharq Al-Awsat.

По его словам, США ликвидируют Каана, если тот продолжит совершать нападения и убийства американских граждан.

"Если он пойдет по тому же пути убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук.

Как известно, в начале января США нанесли ракетный удар в Ираке. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа Кудс Касим Сулеймани. После смерти Сулеймани 3 января новым командующим Кудс был назначен Эсмаил Каани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet