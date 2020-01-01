У Трампа пригрозили ликвидацией преемнику Сулеймани
Спецпредставитель США пригрозил новому иранскому генералу ликвидацией, если тот продолжит убивать американцев.
Вашингтон угрожает ликвидацией новому командующему спецподразделения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, пишет Asharq Al-Awsat.
По его словам, США ликвидируют Каана, если тот продолжит совершать нападения и убийства американских граждан.
"Если он пойдет по тому же пути убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук.
Как известно, в начале января США нанесли ракетный удар в Ираке. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа Кудс Касим Сулеймани. После смерти Сулеймани 3 января новым командующим Кудс был назначен Эсмаил Каани.
Похороны Сулеймани состоялись в Иране 8 января.
А несколько дне назад глава Белого дома Дональд Трамп раскрыл подробности ликвидации Сулеймани.
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