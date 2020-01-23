Британская полиция убрала трезубец из перечня экстремистских символов

Решения приняли после консультаций с украинским посольством и МИД Великобритании.

Читай также: Принц Гарри покинул Великобританию

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на заявление контртеррористического управления британской полиции.

Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов, - говорится в сообщении.

Читай также: В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине! - говорится в сообщении посольства.

Читай также: В Лондоне неизвестный с ножом убил трех мужчин

Напомним, ранее стало известно, что в учебном документе для управления британской полиции по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью “Украинский трезубец (националистический)“.

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить национальный герб из списка экстремистских символов.

Читай также: Джонсон отказал Путину в улучшении отношений

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис после этого выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.