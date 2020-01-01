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Британия признала ошибку относительно украинского тризуба

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Символ Украины был включены в антитеррористическое пособие ошибочно, заявили британские правоохранители и пообещали исправить ошибку.
Украинский тризуб
Украинский тризуб
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Полиция Великобритании признала, что украинский тризуб был внесен в антитеррористическое пособие по ошибке и пообещала удалить его из учебного документа. Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"У нас есть тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В Британии также отметили, что некоторые крайне правые группы незаконно делают национальные символы частью своей идентичности, что приводит к таким ошибкам.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении украинского посольства.

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Напомним, в пособии Великобритании по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с тризубом. Изображение размещено рядом с нацистской символикой. В свою очередь МИД Украины потребовало исключить украинский герб из этого пособия.

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Теги: Британия, Терроризм, тризуб, символика, Великобритания, символ
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Источник: korrespondent.net

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