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В ЕС повысили уровень риска попадания вируса из Китая

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От коронавируса нового типа в Китае уже погибли 25 человек, но одного удалось вылечить.
В ЕС не ожидают занесения вируса из Китая
В ЕС не ожидают занесения вируса из Китая
Getty Images

В связи со вспышкой смертельного коронавируса в Китае в странах Евросоюза повышен риск попадания вирусов с низкого до умеренного. Об этом в четверг, 23 января, сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, пишет ТАСС.

"Еврокомиссия очень внимательно следит за ситуацией, и мы координируем все меры, которые могут быть необходимы на уровне ЕС", - сказал он.

"Вчера Еврокомиссия провела второе заседание комитета по здравоохранению, чтобы оценить риски и потенциальные последствия для ЕС. Оно последовало за встречей Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, который повысил уровень риска попадания вирусов в ЕС с низкого до умеренного", - добавил чиновник.

Ранее в Центра общественного здоровья Минздрава заявили, что риск занесения коронавируса из Китая в Украину оценивается как средний.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 616, при этом 25 человек скончались. Пока все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань. Есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В то же время, в Китае разработали метод лечения новой пневмонии. Медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии.

 

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Теги: вирусы, ЕС, Китай, заболевание, инфекция
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Источник: korrespondent.net

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