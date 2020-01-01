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В отеле в Ереване произошла стрельба

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О пострадавших не сообщается. Полиция заявила, что после переговоров вооруженный мужчина сдал оружие.
Инцидент произошел в центре Еревана
Инцидент произошел в центре Еревана
Wikimedia Commons

В гостинице Эребуни Плаза в Ереване в четверг, 23 января, произошла стрельба, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Отмечается, что в отеле размещены офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного Пятого канала.

Сначала СМИ сообщили, что в здании гостиницы находятся один или несколько нападавших.

Позже в полиции заявили, что вооруженный мужчина, открывший стрельбу, сдал оружие в результате переговоров.

"Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже", - сказал пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.

Ранее сообщалось, что в Запорожье посетитель ресторана открыл стрельбу и ранил собственника заведения.

 

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Теги: Армения, стрельба, отель, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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