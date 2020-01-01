В отеле в Ереване произошла стрельба
В гостинице Эребуни Плаза в Ереване в четверг, 23 января, произошла стрельба, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции города.
Отмечается, что в отеле размещены офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного Пятого канала.
Сначала СМИ сообщили, что в здании гостиницы находятся один или несколько нападавших.
Позже в полиции заявили, что вооруженный мужчина, открывший стрельбу, сдал оружие в результате переговоров.
"Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже", - сказал пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.
Ранее сообщалось, что в Запорожье посетитель ресторана открыл стрельбу и ранил собственника заведения.
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