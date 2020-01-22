Бойцовский петух убил своего хозяина

К лапе птицы во время петушиных боев было привязано лезвие которым она и убила хозяина.

В Индии 50-летнего местного жителя убил петух во время боев. Об этом сообщает CNN.

Житель индийской деревни Андхра-Прадеш постоянно участвовал в петушиных боях. К лапе своей птицы индиец привязал лезвие. Во время одного из боев петух ранил ею хозяина в шею. Сообщается что мужчина скончался.

Петушиные бои были запрещены в Индии в 1960 году, но их регулярно проводят ради развлечения и заработка. На боях делают крупные ставки.

Сообщается, что во время боя, на котором умер индиец, полиция никого не задержала.

Ранее сообщалось, что отец спас сына, убив койота голыми руками. Также Корреспондент писал о том, что в Индии козу с "человеческим лицом" сделали божеством.

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