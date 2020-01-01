Королева Великобритании подписала билль о Brexit
Завтра соглашение о выходе Британии подпишут лидеры стран ЕС, а сам процесс завершится 31 января.
Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 23 января, подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает ТАСС.
Таким образом документ обрел статус закона.
О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.
Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.
Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о Brexit 24 января.
Как известно, официально выход Британии из ЕС намечен на 31 января.
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