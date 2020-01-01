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Королева Великобритании подписала билль о Brexit

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Завтра соглашение о выходе Британии подпишут лидеры стран ЕС, а сам процесс завершится 31 января.
До выхода Британии из ЕС осталась неделя
До выхода Британии из ЕС осталась неделя
Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 23 января, подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает ТАСС.

Таким образом документ обрел статус закона. 

О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о Brexit 24 января.

Как известно, официально выход Британии из ЕС намечен на 31 января.

 

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Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Елизавета II, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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