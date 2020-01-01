Первые случаи нового коронавируса зафиксированы во Вьетнаме и Сингапуре

Во Вьетнаме заболели отец и сын, которые прибыли в страну из Уханя в качестве туристов. О том, кто именно заболел в Сингапуре, информации пока нет.

Первые случаи пневмонии нового типа зафиксированы в Сингапуре и Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 23 января.

Во Вьетнаме коронавирус 2019-nCoV обнаружили у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя, где находится эпицентр заболевания. Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное.

В Сингапуре местный Минздрав также подтвердил первый случай заражения новым типом пневмонии, передает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

В Саудовской Аравии заболела медсестра-гражданка Индии, сообщил в Twitter глава индийского МИД Велламвелии Муралидхаран. Он отметил, что пациентка выздоравливает.

"Около 100 индийских медсестер, в основном из Керали, которые работают в больнице Аль-Хаят (находится в Саудовской Аравии - ред.), были осмотрены, ни у кого, кроме одной, не обнаружили коронавирус", - добавил Муралидхаран.

Напомним, что ранее ученые назвали возможный источник вирусной пневмонии в Китае. Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных и пришли к выводу, что самыми близкими оказались два вида змей.

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