Форум Холокоста: Лидеры ЕС приняли заявление

Совместное заявление глав Еврокомиссии, Евросовета и Европейского парламента приурочено к 75-й годовщине освобождения Аушвица.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли выступили с совместным заявлением накануне 75 годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сообщает Европейская комиссия.

"Семьдесят пять лет тому назад войска союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Они остановили таким образом самое ужасное преступление в истории Европы - спланированное уничтожение евреев. Шесть миллионов еврейских детей, женщин и мужчин были убиты, как и миллионы других ни в чем не повинных людей, включая сотни тысяч цыган, были казнены по признаку этнической принадлежности", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС назвали глубоко символичными мероприятия по почтению памяти жертв Холокоста, которые происходят сейчас в Израиле, и выразили уверенность, что память человечества о трагедии Шоа должна трансформироваться в слоган "Никогда снова!" и сопровождаться конкретными действиями по противостоянию современным проявлениям антисемитизма и ксенофобии.

"Холокост был европейской трагедией, поворотным пунктом нашей истории, и ее последствия вошли в ДНК Европейского Союза. Почтение памяти жертв Шоа не завершено, оно - одна из основ европейских ценностей. Европа уделила гуманизму центральное внимание, защитила его верховенством права, демократией и фундаментальными правами", - отметили европейские лидеры.

При этом руководители ключевых институтов Евросоюза признали, что сейчас европейское сообщество вновь оказалаось на перекрестке. Количество очевидцев тех событий со временем сокращается, но их показания нужны современным европейцам, чтобы осознавать - поднимающий голову антисемитизм является угрозой для всего, что они ценят - для разнообразия, свободы вероисповедания и высказываний, для самой европейской идентичности.

"Мы должны стоять бок о бок с еврейскими сообществами, когда они снова чувствуют себя под угрозой в Европе - как это произошло в последний раз в городе Галле в Германии. Все страны-члены ЕС едины в убеждении, что любые формы расизма, антисемитизма и ненависти не имеют места в Европе, и мы будем делать все, чтобы бороться с ними .. Мы не можем изменить историю, но уроки истории могут изменить нас", - говорится в документе.

Ранее Зеленский сообщил, что не пойдет на форум по Холокосту. Из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест, сообщил президент. Поэтому он отдал свое место.

Зеленский о еврейских корнях: Никому нет дела

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