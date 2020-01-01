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США ввели визовые ограничения для граждан Ирана

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Визовые ограничения США для иранцев связаны с выходом Вашингтона в 2018 году из двустороннего Договора о дружбе с Тегераном.
США ввели ограничения по визам для граждан Ирана
США ввели ограничения по визам для граждан Ирана
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В США прекратили выдачу виз гражданам Ирана, которые направлялись в страну с целью участия в развитии торговли и взаимных инвестиций,  говорится в пресс-релизе Службы иммиграции и гражданства США (US Citizenship and Immigrations Services).
 
Введение новых визовых ограничений для иранцев, указывается в релизе, связано с выходом Вашингтона в 2018 году из двустороннего Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах от 1955 года с Тегераном. 
 
"Граждане Ирана больше не имеют права на (получение) виз E-1 (заключается в содействии получению разрешения на работу для неграждан США с целью развития торговли и взаимных инвестиций) и E-2 (неиммиграционная виза для открытия предприятия в США, в которое владелец инвестировал значительную сумму капитала), а также на продление сроков пребывания в стране на основании договора", - говорится в сообщении.
 
При этом иранцы, которые находятся сейчас в США по визам типа E-1 и E-2, могут оставаться в стране до истечения срока действия их документов.
 
В октябре 2018 года США вышли из двустороннего договора с Ираном от 1955 года, объявив, что Тегеран использует Международный уголовный суд (МУС) не по назначению - в политических и пропагандистских целях. 5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.
 
Президент США Дональд Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения этого решения.
 
Как известно, США пригрозили новому иранскому генералу, преемнику Касема Сулеймани, ликвидацией.
 
Обострение отношений между Вашингтоном и Ираном произошло после ликвидациии иранского генерала Сулеймани в Ираке. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп раскрыл подробности этой операции.

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Теги: США, Иран, Визы
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Источник: korrespondent.net

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