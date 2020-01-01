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От коронавируса умер первый человек вне провинции Хубэй

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Зарегистрирован первый летальный исход от заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй.
От вируса скончался человек вне провинции Хубэй
От вируса скончался человек вне провинции Хубэй
 
В Китае возросло количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, и составило  644 человек, говорится в сообщениях комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, пишет ТАСС,
 
Количество летальных исходов выросло до 18. 
 
Как известно, зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от пневмонии, вызванной новым вирусом. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. Спустя несколько дней он умер.
 
Отмечается, что Министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней (около $145 млн) для финансирования борьбы с эпидемией.
 
Напомним, из-за распостранения нового коронавируса власти Китая приняли решение объявить карантин в городе Хуанган, где проживают семь миллионов человек.
 
 
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Теги: вирусы, Китай, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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