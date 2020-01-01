От коронавируса умер первый человек вне провинции Хубэй
Зарегистрирован первый летальный исход от заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй.
В Китае возросло количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, и составило 644 человек, говорится в сообщениях комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, пишет ТАСС,
Количество летальных исходов выросло до 18.
Как известно, зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от пневмонии, вызванной новым вирусом. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. Спустя несколько дней он умер.
Отмечается, что Министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней (около $145 млн) для финансирования борьбы с эпидемией.
Напомним, из-за распостранения нового коронавируса власти Китая приняли решение объявить карантин в городе Хуанган, где проживают семь миллионов человек.
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