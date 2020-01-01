Часы Судного дня: до "ядерной полуночи" осталось 100 секунд

Время на "часах" переводят эксперты издания Bulletin of the Atomic Scientists. "Часы" перевели вперед из-за ядерной программы Ирана и прекращения действия ДРСМД.

До "ядерной полуночи" осталось 100 секунд, согласно часам Судного дня, которые были переведены на 20 секунд вперед. Об этом заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на пресс-конференции в четверг, 23 января.

Теперь часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Впервые "часы" появились на обложке издания в 1947 году.

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.

В числе причин изменения "времени" эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Стоит отметить, что часы Судного дня не переводились с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. После чего в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

Также США вышли из ядерного договора с Россией, а затем и РФ подтвердила разрыв ракетного договора с США.

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