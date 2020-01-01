Трамп ограничил возможность иностранкам рожать в США

В Вашингтоне издани новые правила, в соответствии с которыми женщинам будут отказывать в американских визах, если будет установлено, что они едут в страну ради родов.

В Белом доме в четверг, 23 января, опубликовали новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого "родильного туризма", сообщает агентство Associated Press.

Ограничения будут распространяться на случаи, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.

Так, в соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.

Соответствующие правила опубликованы в Федеральном реестре.

Ограничения призваны помочь искоренить незаконную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма".

Практика поездок в США для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "родильного туризма" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.

В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Родильный туризм в США. Трамп прикроет лавочку?

Ранее сообщалось, что состоятельные россиянки все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка. Женщин привлекает возможность обеспечить ребенку американский паспорт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet