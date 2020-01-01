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Иранские власти утверждают, что летать над страной безопасно

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Многие авиакомпании ранее отказались от полетов на фоне напряженности между Ираном и США, а также сбития самолета МАУ в Тегеране.
Иран уверяет, что его небо безопасно для полетов
Иран уверяет, что его небо безопасно для полетов
Getty Images

Иран утверждает, что осуществлять полеты над страной безопасно. Об этом заявил мнистр автодорог и развития городов Ирана Мухаммад Эслами, передает агентство MEHR в четверг, 23 января.

"Полная безопасность иранского неба для международных авиарейсов всегда была известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

Многие авиакомпании ранее отказались от полетов на фоне напряженности в отношениях Ирана из США и катастрофы авиалайнера МАУ. 

Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами. Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

В Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, авиаперелет, полеты, МАУ, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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