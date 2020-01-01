Иранские власти утверждают, что летать над страной безопасно

Многие авиакомпании ранее отказались от полетов на фоне напряженности между Ираном и США, а также сбития самолета МАУ в Тегеране.

Иран уверяет, что его небо безопасно для полетов Getty Images

Иран утверждает, что осуществлять полеты над страной безопасно. Об этом заявил мнистр автодорог и развития городов Ирана Мухаммад Эслами, передает агентство MEHR в четверг, 23 января.

"Полная безопасность иранского неба для международных авиарейсов всегда была известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал Эслами.

Многие авиакомпании ранее отказались от полетов на фоне напряженности в отношениях Ирана из США и катастрофы авиалайнера МАУ.

Напомним, 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами. Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".



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Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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