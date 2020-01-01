Посольство США в Багдаде огородили бетонной стеной

По всему периметру посольства выросла стена из бетонных блоков несколько метров высотой. Ее построили накануне "миллионной демонстрации" протестующих.

Американское посольство в Багдаде огородили массивными бетонными блоками. Такие меры были предприняты для предотвращения возможных нападений иракцев на американскую миссию, расположенную в "зеленой зоне" города. Об этом в четверг, 23 января, сообщил иракский телеканал Al-Sumaria.

Отмечается, что стена из бетонных блоков высотой в несколько метров выстроена практически по всему периметру диппредставительства. На блоках размещены предупредительные знаки и объявления о запрете приближаться к зданиям миссии ближе указанных ограничений.

Возведение бетонных ограждений у американского диппредставительства завершено перед грандиозной акцией, проведение которой намечено в Багдаде на пятницу. К "миллионной демонстрации" призвал один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр. Единственным лозунгом предстоящего шествия станет требование незамедлительного вывода американских войск с территории Ирака.

Напомним, в конце декабря перед американским посольством в Багдаде прошла массовая акция в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки Катаиб Хезболлах в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, в результате которой погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения. Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применяли против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом. Тогда в ходе стычек с силами безопасности у посольства пострадали около 20 иракцев.

В январе посольство США в Ираке подверглось обстрелу. Ракеты упали вблизи посольства США.

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