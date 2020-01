Коронавирус распространяется, ВОЗ приняла решение

В Китае зафиксирован первый случай смерти человека в результате заражения коронавирусом за пределами города Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Однако, в ВОЗ не спешат с объявлением чрезвычайной ситуацией. Об этом в четверг, 23 января сообщает AFP.

"Китайские власти сообщают о первой смерти вне эпицентра вируса", - говорится в сообщении.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что еще рано объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое имеет международное значение ... Как это было вчера, Чрезвычайный комитет был разделен по поводу того, вызывает ли вспышка нового коронавируса международную обеспокоенность", - сказал Гебреесус.

По его словам, это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала мировой чрезвычайной ситуацией.

BREAKING: "I am not declaring a public health emergency of international concern [PHEIC] today.



As it was yesterday, the Emergency Committee was divided over whether the outbreak of novel coronavirus represents a PHEIC"-@DrTedros on new #coronavirus