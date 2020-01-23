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Коронавирус распространяется, ВОЗ приняла решение

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Первая смерть от китайского вируса зафиксирована вне пределов его эпицентра. Однако ВОЗ пока не считает это чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
Умирать от нового вируса стали не только в Ухане
Умирать от нового вируса стали не только в Ухане

В Китае зафиксирован первый случай смерти человека в результате заражения коронавирусом за пределами города Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Однако, в ВОЗ не спешат с объявлением чрезвычайной ситуацией. Об этом в четверг, 23 января сообщает AFP.

"Китайские власти сообщают о первой смерти вне эпицентра вируса", - говорится в сообщении.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что еще рано объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое имеет международное значение ... Как это было вчера, Чрезвычайный комитет был разделен по поводу того, вызывает ли вспышка нового коронавируса международную обеспокоенность", - сказал Гебреесус.

По его словам, это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала мировой чрезвычайной ситуацией.

Тем временем Министерство финансов Китая выделило 144 миллиона долларов провинции Хубэй на борьбу с эпидемией пневмонии, сообщает Global Times.

"Министерство финансов Китая в четверг выделило провинции Хубэй 1миллиард юаней (144 миллиона долларов), чтобы помочь власти провинции бороться с распространением нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 погибших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Как сообщалось, власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, ВОЗ, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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