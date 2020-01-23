В США с 24 января изменится выдача виз беременным

Госдеп не будет выдавать временные визы для иностранцев, которые приезжают для получения американского гражданства будущим ребенком.

Власти США вводят новые правила выдачи виз беременным женщинам с 24 января. Об этом говорится в официальном уведомлении Госдепартамента, размещенном в электронной базе Федерального реестра.

Как подчеркивается в документе, поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, "является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа "B".

Теперь, если сотрудник консульства заподозрит, что заявитель родит ребенка во время своего пребывания в США, будет считаться, что основной целью подачи запроса на визу является получение американского гражданства его будущим ребенком.

Чтобы опровергнуть эти подозрения, проситель визы должен будет привести веские доводы в пользу того, что он преследует другие цели.

При этом исключения могут быть сделаны для тех, кто сможет доказать, что Соединенные Штаты являются для них наиболее приемлемым местом для рождения ребенка в связи с необходимостью получения определенного медицинского обслуживания из-за осложнений во время беременности.

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