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Непогода в Испании: число жертв достигло 13 человек

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Из-за шторма Глория пострадали около 80 человек. Спасатели продолжают искать как минимум двух пропавших без вести.
В Испании бушует шторм
В Испании бушует шторм
 
В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек. Об этом служба Гражданской защиты сообщила в Twitter 23 января.
 
Отмечается, что последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).
 
"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", - указано в сообщении службы.
 
Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
 
Напомним, холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, 19 января.
 
Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
 
Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
 
Ранее сообщалось, что среди погибших есть украинец по национальности.

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Теги: Испания, снегопады, шторм, снегопад, ветер, непогода, погибли
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Источник: korrespondent.net

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