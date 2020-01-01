Непогода в Испании: число жертв достигло 13 человек
Из-за шторма Глория пострадали около 80 человек. Спасатели продолжают искать как минимум двух пропавших без вести.
В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек. Об этом служба Гражданской защиты сообщила в Twitter 23 января.
Отмечается, что последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).
"Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", - указано в сообщении службы.
Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Напомним, холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, 19 января.
Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Ранее сообщалось, что среди погибших есть украинец по национальности.
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