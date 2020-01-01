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Хакеры атаковали правительственные сайты Греции

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Кибератаки осуществлялись методом DDoS. Нормальную работу удалось возобновилась без технических последствий, подчеркнули в Кабмине.
Правительственные сайты Греции подверглись кибератаке
Правительственные сайты Греции подверглись кибератаке
 
Правительственные сайты Греции вечером 23 января подверглись кибератаке. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина страны Стелиос Петсас, пишет издание Iefimerida.
 
По его словам, кибератаки на правительственные сайты методом DDoS привели к нарушению работы конкретных страниц.
 
"Сразу же были активированы контрмеры по ограничению трафика. Нормальная работа возобновилась, без каких-либо технических последствий, после интенсивных усилий групп специалистов по устранению таких инцидентов", - указал Петсас.
 
Напомним, это вторая атака на греческие правительственные сайты за неделю.
 
В прошлую пятницу, 17 января, турецкие хакеры взломали сайты Национальной службы разведки Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи.
 
На следующий день группа греческих хакеров Anonymous Greece заявила об ответной атаке на турецкие сайты и интернет-службы.
 
Ранее сообщалось, что компьютерную сеть МИД Австрии три дня атаковали хакеры.
 

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Теги: хакеры, Греция, правительство, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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