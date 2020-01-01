Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Руководство ООН отказалось от переписки в WhatsАpp

Комментариев: 0
В организации полагают, что мессенджер небезопасен для коммуникации с мировыми лидерами.
Руководству ООН рекомендовали не использовать WhatsApp
Руководству ООН рекомендовали не использовать WhatsApp
 
Старшим должностным лицам Организации Объединенных Наций рекомендовали не использовать мессенджер WhatsApp, так как он считается небезопасным. Об этом 23 января заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
 
"На данном этапе старшие должностные лица в ООН проинструктированы не использовать WhatsApp. (Сервис) не считается безопасным механизмом. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь пользуется им", - указал Хак, отвечая на вопрос о том, общается ли генсек ООН с мировыми лидерами по WhatsApp.
 
При этом он не стал комментировать информацию о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса с помощью WhatsApp.

"Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики, и будем следить за дальнейшим развитием ситуации в связи с этими обвинениями", - отметил Хак.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему прислал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в WhatsApp.
 
Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".

Спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе призвали к немедленному расследованию информации о взломе.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, Саудовская Аравия, безопасность, Взлом, WhatsApp, Джефф Безос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь