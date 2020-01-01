Руководство ООН отказалось от переписки в WhatsАpp

В организации полагают, что мессенджер небезопасен для коммуникации с мировыми лидерами.

Старшим должностным лицам Организации Объединенных Наций рекомендовали не использовать мессенджер WhatsApp, так как он считается небезопасным. Об этом 23 января заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"На данном этапе старшие должностные лица в ООН проинструктированы не использовать WhatsApp. (Сервис) не считается безопасным механизмом. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь пользуется им", - указал Хак, отвечая на вопрос о том, общается ли генсек ООН с мировыми лидерами по WhatsApp.

При этом он не стал комментировать информацию о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса с помощью WhatsApp. "Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики, и будем следить за дальнейшим развитием ситуации в связи с этими обвинениями", - отметил Хак.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему прислал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в WhatsApp.

Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".



Спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе призвали к немедленному расследованию информации о взломе.

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