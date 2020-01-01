Прокуратура Болгарии обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена

Ведомство выдало европейский ордер на арест граждан РФ. Также их объявили в международный розыск.

Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева, а также его сына и директора его фирмы. Заявление болгарской прокуратуры опубликовано на сайте ведомства в четверг, 23 января.

По данным прокуратуры, отравление при помощи "неопознанного фосфорорганического вещества" произошло весной 2015 года. Ведомство выдало европейский ордер на арест россиян и объявило их в международный розыск.

Осенью 2019 года ряд СМИ сообщили, что в отравлении болгарского бизнесмена, его сына и директора фирмы участвовали восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее ГРУ - ред.).

Эмилиан Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. А его взрослый сын и один из руководителей компании внезапно заболели. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления.

В расследовании Bellingcat, Spiegel и Insider не исключалось, что один из отравителей бизнесмена мог побывать и в Солсбери.

Компания Эмилиана Гебрева занимается продажей оружия. Так, по словам самого Гебрева, он поставлял вооружения Грузии во время военных действий 2008 года, но его оружие составляло не более 10% от болгарских поставок этой стране.

СМИ писали, что Гебрев мог стать мишенью российских спецслужб в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии.

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