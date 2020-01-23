Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Комментариев: 0
Финансист полагает, что компания помогает американскому лидеру в президентской предвыборной гонке.
Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что между Facebook и президентом США существует некая договоренность, в рамках которой компания помогает Дональду Трампу в предвыборной гонке. Об этом финансист заявил в четверг, 23 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, сообщает Bloomberg

"Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения. Facebook будет сотрудничать (с Белым домом), чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook", - подчеркнул Сорос.

В ходе выступления он также обвинил американского лидера в пренебрежении интересами США в угоду собственным.

Ранее миллиардер неоднократно критиковал Facebook и Google. По его мнению, эти компании монополизировали рынок, препятствуя инновациям.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти 25 миллиардов долларов. 
Напомним, следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
 
На выборах в 2016 году Сорос поддерживал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Давос, Facebook, критика, Джордж Сорос, Трамп, Сорос, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь