Пневмония в Китае: 26 жертв и почти 850 зараженных
Два летальных исхода зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания.
В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в пятницу, 24 января, возросло до 849 человек. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения регионов республики.
Из опубликованных данных также следует, что число летальных исходов увеличилось до 26.
К настоящему времени зафиксировано два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания - один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с РФ.
По данным на утро 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека покинули медицинские учреждения.
Также зарегистрированы 1072 предполагаемых случая заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент