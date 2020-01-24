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Пневмония в Китае: 26 жертв и почти 850 зараженных

Комментариев: 1
Два летальных исхода зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания.
В Китае распространяется новый коронавирус
В Китае распространяется новый коронавирус

В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в пятницу, 24 января, возросло до 849 человек. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения регионов республики.

Из опубликованных данных также следует, что число летальных исходов увеличилось до 26. 
К настоящему времени зафиксировано два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания - один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с РФ.
 
По данным на утро 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека покинули медицинские учреждения.
 
Также зарегистрированы 1072 предполагаемых случая заболевания.
 
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Qr_со_смыслом    24.01.2020, 05:57
Оценка:  +1
Qr_со_смыслом
Штаты решили прорядить Китайцев? Или там своя Юлька рубит капусту на "птичьем гриппе" и марлевых повязках?
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