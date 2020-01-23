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Трамп встретится с Нетаньяху в США

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По данным СМИ, американский лидер планирует обсудить с премьером Израиля детали так называемой "сделки века".
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиционной израильской партии Кахоль-Лаван Бенни Ганца на следующей неделе. Об этом американский лидер написал в Twitter 23 января.
 
"США с предвкушением ждут на следующей неделе премьер-министра Нетаньяху и председателя Кахоль-Лавана Бенни Ганца в Белом доме", - отметил Трамп.
 
В Белом доме уточнили, что переговоры состоятся 28 января. В ходе встречи будут затронуты общие интересы США и Израиля в сфере региональной и национальной безопасности.

Как сообщила газета The Washington Post, Трамп планирует обсудить с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой "сделки века" - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В середине апреля 2019 года о нем объявил зять Трампа Джаред Кушнер.

При этом сам американский лидер указал, что намерен обнародовать схему урегулирования палестино-израильского конфликта до визита Нетаньяху в Вашингтон. 

"Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Он также добавил, что власти страны обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это вновь. 

"Я уверен, что они, возможно, сначала негативно отреагируют (на план), но на самом деле он очень позитивен для них", - подчеркнул президент США. 

Напомним, в конце 2017 Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

В марте 2019 года по его решению США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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Теги: США, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Нетаньяху, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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