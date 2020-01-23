Трамп встретится с Нетаньяху в США
Как сообщила газета The Washington Post, Трамп планирует обсудить с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой "сделки века" - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В середине апреля 2019 года о нем объявил зять Трампа Джаред Кушнер.
При этом сам американский лидер указал, что намерен обнародовать схему урегулирования палестино-израильского конфликта до визита Нетаньяху в Вашингтон.
"Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.
Он также добавил, что власти страны обсуждали план урегулирования с палестинцами и планируют сделать это вновь.
"Я уверен, что они, возможно, сначала негативно отреагируют (на план), но на самом деле он очень позитивен для них", - подчеркнул президент США.
Напомним, в конце 2017 Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
В марте 2019 года по его решению США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.