В Японии и Южной Корее зафиксировали новые случаи заражения вирусом
В обеих странах подтвердили по два случая заболевания пневмонией, вызванные новым видом коронавируса.
В Японии еще один человек был госпитализирован в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Отмечается, что второй случай пневмонии нового типа зафиксирован в Токио. Заболел 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Уханя.
Японского ведомство призывает людей не поддаваться панике, однако рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.
Также второй второй случай заболевания в стране подтвердила Южная Корея. Об этом информировал Центр контроля и профилактики заболеваний.
Речь идет о 55-летнем мужчине, прибывшем в сеульский аэропорт Кимпхо авиарейсом из КНР.
Установлено, что он посещал город Ухань, где изначально произошла вспышка заболевания. Пациент изолирован и проходит курс лечения.
Напомним, первый случай заболевания в Южной Корее был подтвержден 20 января, когда в аэропорт Инчхона прибыла китаянка, также посещавшая Ухань.
А в Японии первого зараженного выявили 16 января. Тогда вирус обнаружили у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который ранее посещал Ухань.
По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 26 человек, еще 849 заразились.
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