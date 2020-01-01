В Китае за неделю построят спецбольницу из-за нового вируса

В Ухане за неделю возведут специализированную больницу для лечения от пневмонии нового типа.

Больница будет рассчитана на тысячу койко-мест

Скоростное строительство больницы на одну тысячу койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), сообщает Интерфакс-Украина.

Медучреждение, как отмечается в сообщениях, должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница Сяотаншань, построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

Как отмечается в сообщениях, введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

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