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В Венесуэле более 10 человек погибли при пожаре на плантации

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В результате пожара погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги.
Пострадавших доставили в больницы
Пострадавших доставили в больницы
elpitazo.net

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара на севере Венесуэлы. Об этом сообщает портал El Pitazo.

Пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа. Погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги. Их доставили в больницы.

 elpitazo.net
 

На месте происшествия остаются представители спасательных служб.

Ранее сообщалось, в Одессе загорелся камыш, огонь перекинулся на здание. Из-за погодных условий огонь распространился на 3 тыс. квадратных метров.

Напомним, в ГСЧС заявили, что количество пожаров увеличилось в связи с теплой зимой. Спасатели говорят об увеличении количества пожаров в природных экосистемах: служба уже начала ликвидировать многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.

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Теги: Венесуэла, пожар, поля, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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