В Венесуэле более 10 человек погибли при пожаре на плантации

В результате пожара погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара на севере Венесуэлы. Об этом сообщает портал El Pitazo.

Пожар произошел в четверг на тростниковой плантации в северном штате Арагуа. Погибли 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги. Их доставили в больницы.

На месте происшествия остаются представители спасательных служб.

Ранее сообщалось, в Одессе загорелся камыш, огонь перекинулся на здание. Из-за погодных условий огонь распространился на 3 тыс. квадратных метров.

Напомним, в ГСЧС заявили, что количество пожаров увеличилось в связи с теплой зимой. Спасатели говорят об увеличении количества пожаров в природных экосистемах: служба уже начала ликвидировать многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet