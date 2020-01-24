В Румынии разгорелся скандал из-за речи Зеленского

Румыния потребовала от Киева объяснений по поводу слов Зеленского о Северной Буковине. В свою очередь, посол Украины заявил об ошибочном переводе речи президента.

Госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Дан Некулэеску в четверг, 23 января, обратился к послу Украины в Румынии с требованием объяснить, что имел в виду украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что "Северную Буковину заняли румыны". Об этом сообщается в пресс-релизе румынского МИД.

Отметим, на англоязычной версии сайта президента слово "заняли" было переведено как "occupied", и в Румынии возмутились, что речь идет об "оккупации".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в сообщении МИД.

В свою очередь, посол Украины в Румынии Александр Баньков сообщил, что речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина", передает Украинская правда.

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - говорит посол.

"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.

Напомним, Зеленский провел переговоры с президентом Румынии осенью 2019 года. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.

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