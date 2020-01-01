Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit

Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом они сообщили в Twitter в пятницу, 24 января.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", – написал Шарль Мишель.

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Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Накануне сообщалось, что на 29 января запланирована ратификация Европарламентом соглашения о выходе Британия из ЕС. Вчера на экстренном заседании комитет Европарламента по конституционным делам поддержал соглашение о Brexit.

Также вчера, 23 января, королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. Сам Brexit запланирован на 31 января.

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