Рассказал три истории: Зеленский встретился с Нетаньяху

Во время встречи Зеленский рассказал три истории.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего двухдневного визита в Израиль встретился с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху.

Трансляцию встречи вел Офис президента.

Для меня высокая честь видеть вас здесь как гостя... Мы встретились с вами, чтобы обсудить усиление и углубление наших взаимоотношений. Мы обсудим сотрудничество в сфере IT и туризма, мы обсудим, как мы можем вместе противостоять против посягающих сил и режимов, - сказал Нетаньяху в начале встречи.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил за приглашение на Всемирный форум памяти жертв Холокоста.

Я хотел бы вам сказать откровенно, это честь - представлять украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев, - сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский во время встречи с премьером Израиля зачитал письмо для всех евреев по поводу трагедии Холокоста. Президент рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

В каждой из этих историй говорилось о еврейских семьях и трагедиях, которые им пришлось пережить.

Читай также: Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин

В первой истории Зеленский рассказал о заведующей садика в Крыму Сейде Арифову. Женщина прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар, а также оформляла им поддельные документы, чтобы сохранить их жизни. Женщина спасла 88 детей.

Вторая история рассказывает о пленнике концлагеря. Мужчина в свое время от досрочного освобождения. Это был украинский священник, который выдавал евреем документы о крещении, за что его сослали в концлагерь. Его звали Омелян Ковч.

Твоя национальность, религия, возраст, пол, теряют значение, если есть доброе сердце, которое противостоит злу, - сказал Зеленский.

Читай также: Форум Холокоста: Лидеры ЕС приняли заявление

Третья история о семье самого президента Зеленского. Сначала присутствующие не поняли, что Зеленский рассказывает историю его семьи. Это история о семье, где было четыре брата. Трое из них стали жертвами Холокоста и были расстреляны оккупантами. Остался один брат, который был на фронте и вернулся живым.

Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами, господин премьер, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский угодил в скандал. Команда Зеленского сделала неправильный перевод речи президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.