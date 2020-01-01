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В Польше приняли "закон намордника" для судей

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Ранее законопроект по судьям в Польше вызвал резонанс в политических кругах. Заговорили даже о риске выхода из ЕС.
Закон был инициативой правящей партии
Закон был инициативой правящей партии
 
В Польше приняли законопроект о наказании судей за критику проводимых правительтвом реформ в сфере юстиции, пишет в пятницу, 24 января, DW.
 
Еще неделю назад Сенат Польши отверг этот законопроект благодаря тому, что в верхней палате польского парламента представители оппозиции имеют незначительное большинство.
 
Теперь судьбу законопроекта решит президент Анджей Дуда.
 
В правящей партии Закон и справедливость заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции.
 
Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала этот законопроект "законом намордника".
 
Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.
 
Ранее сообщалось, что Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы.
 
В то же время в Совете Европы также обеспокоены судебной реформой президента Украины  Владимира Зеленского.

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Теги: Польша, суд, судебная реформа
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Источник: korrespondent.net

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