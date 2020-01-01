В Польше приняли "закон намордника" для судей
Ранее законопроект по судьям в Польше вызвал резонанс в политических кругах. Заговорили даже о риске выхода из ЕС.
В Польше приняли законопроект о наказании судей за критику проводимых правительтвом реформ в сфере юстиции, пишет в пятницу, 24 января, DW.
Еще неделю назад Сенат Польши отверг этот законопроект благодаря тому, что в верхней палате польского парламента представители оппозиции имеют незначительное большинство.
Теперь судьбу законопроекта решит президент Анджей Дуда.
В правящей партии Закон и справедливость заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции.
Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала этот законопроект "законом намордника".
Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.
Ранее сообщалось, что Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы.
В то же время в Совете Европы также обеспокоены судебной реформой президента Украины Владимира Зеленского.
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