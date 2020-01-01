ВОЗ призвала принять противоэпидемические меры из-за вируса из Китая

Организация пока не намерена признавать вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае, сообщает Интерфакс в пятницу, 24 января.

Среди противоэпидемических мер ВОЗ перечисляет "проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространение инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ".

Как отмечается, страны обязаны делиться информацией об эпидемической ситуации с ВОЗ в рамках международных договоренностей. Кроме того, всем государствам рекомендовано уделять особое внимание сокращению случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения инфекции и содействию международному реагированию на эту угрозу.

Медикам во всем мире также рекомендовано активно участвовать "в пополнении знаний о вирусе и заболевании, а также в продвижении вперед научных исследований". "Странам также следует исполнять рекомендации ВОЗ в отношении поездок", - подчеркивается в сообщении.

"Мировое сообщество должно продолжать демонстрировать солидарность и сотрудничество в оказании поддержки друг другу в выявлении источника этого нового вируса, его полного потенциала в плане передачи от человека к человеку, обеспечении готовности возможному завозу случаев заболевания и в проведении исследований с целью разработки необходимого лечения", - говорится в сообщении ВОЗ.

По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

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