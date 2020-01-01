В России рассказали о выданном гражданстве для украинцев

В прошлом году российское гражданство получили почти 300 000 украинцев.

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Российская Федерация в 2019 году предоставила гражданство 299 тыс. 422 гражданам Украины. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на статистические сведения Министерства внутренних дел РФ.

Также за данный период принято решение о выдаче 53 тыс. 378 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в РФ на основании вида на жительство проживает 155 тыс. 863 украинцев.

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Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 тыс. 915 разрешений на временное проживание. На основе этого статуса в РФ проживает 114 тыс. 537 украинцев.

Также за 2019 год в МВД РФ насчитали 550,1 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - по работе, 35,3 тыс. - с целью учебы, 56,8 тыс. - как туристы, еще 56,2 тыс - по иным причинам.

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В целом за январь-декабрь 2019 года МВД РФ поставило на миграционный учет 1 млн 641 тыс. 730 украинцев, из которых 133 тыс. 832 человек были зарегистрированы по месту жительства и 1 млн 507 тыс. 898 человек – по месту пребывания. При этом за указанный период с миграционного учета были сняты 1 млн 309 тыс. 198 украинцев.

Напомним, в прошлом году указами президентов гражданство Украины приняли 1,1 тысяча иностранных граждан. Больше других украинское гражданство просили россияне – 181 случай.

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