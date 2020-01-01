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США приостановили операции против ИГИЛ в Ираке

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Американцы сконцентрируются на обеспечении собственной безопасности и дальнейших тренировках иракской армии.
Парламент Ирака попросил США вывести своих военных из страны
Парламент Ирака попросил США вывести своих военных из страны

Операции возглавляемой США антитеррористической коалиции в Ираке приостановлены. Об этом сказал специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время выступления перед журналистами, сообщила пресс-служба Госдепартамента накануне вечером.

"Операции коалиции в Ираке в основном в данный момент поставлены на паузу, поскольку мы сосредоточились на обеспечении защиты (самих) американских сил", – сказал Джеффри.

Также американцы сконцентрируются на дальнейшем обучении иракской армии. При этом операция против ИГИЛ не прекращена. О ее продолжении власти США и Ирака договорятся дополнительно.

"Я не люблю загадывать наперед. Посмотрим. Это зависит от двух вещей. Прежде всего, иракское правительство должно принять решение. Но также мы должны усилить позиции иракских войск. Они уже подверглись 11 нападениям сил, поддерживаемых Ираном… Угроза снижается, но о возобновлении пока рано говорить", – заявил Джеффри.

Ранее сообщалось, что Ирак не намерен менять решение о выводе войск США. Решение парламента о выводе иностранных войск не подлежит пересмотру, заявили в правительстве страны.

Позже стало известно, что США собираются уменьшить военную помощь Ираку. В Вашингтоне готовят возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов.

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Теги: Ирак, США, коалиция, война в Ираке, военные, военнослужащий США, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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