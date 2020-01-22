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Король Нидерландов сам пилотировал самолет, на котором прилетел в Израиль

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Ранее стало известно, что король Нидерландов в течение 20 лет работал пилотом пассажирского самолета.

В Израиль прибыл самолет с делегацией из Нидерландов, за штурвалом которого был сам король государства. Видео прибытия самолета было опубликовано в Twitter в пятницу, 24 января.

Король Нидерландов Виллем-Александр доставил делегацию страны на мероприятия Всемирного форума памяти Холокоста.

В опубликованном ролике слышно, как диспетчер говорит: "Добро пожаловать, Ваше величество".

Стоит отметить, что ранее король признался, что работал пилотом пассажирского самолета в течение двадцати лет. Он летает как пилот авиакомпании KLM два раза в неделю.

Король начал работать пилотом до своего восшествия на престол в 2013 году, когда его мать королева Беатрикс отреклась от престола. Виллем-Александр работал вторым пилотом на рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал Нетаньяху три истории. Украинский президент рассказал премьеру Израиля историю своей семьи во время Второй мировой войны.

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Теги: самолет, Израиль, Нидерланды, король, пилот
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Источник: korrespondent.net

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