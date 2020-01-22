Король Нидерландов сам пилотировал самолет, на котором прилетел в Израиль

Ранее стало известно, что король Нидерландов в течение 20 лет работал пилотом пассажирского самолета.

В Израиль прибыл самолет с делегацией из Нидерландов, за штурвалом которого был сам король государства. Видео прибытия самолета было опубликовано в Twitter в пятницу, 24 января.

Король Нидерландов Виллем-Александр доставил делегацию страны на мероприятия Всемирного форума памяти Холокоста.

В опубликованном ролике слышно, как диспетчер говорит: "Добро пожаловать, Ваше величество".

Стоит отметить, что ранее король признался, что работал пилотом пассажирского самолета в течение двадцати лет. Он летает как пилот авиакомпании KLM два раза в неделю.

Король начал работать пилотом до своего восшествия на престол в 2013 году, когда его мать королева Беатрикс отреклась от престола. Виллем-Александр работал вторым пилотом на рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM.

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Напомним, что ранее Зеленский рассказал Нетаньяху три истории. Украинский президент рассказал премьеру Израиля историю своей семьи во время Второй мировой войны.

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