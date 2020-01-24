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"Меня съедят": Лукашенко заявил, что не может "растворить Беларусь в братской России"

Комментариев: 2
Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом Беларуси.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вопрос независимости страны и ее возможного присоединения к РФ. Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками Завода газетной бумаги в Шклове, сообщает Белта. 

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Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос независимости и суверенитета Беларуси обсуждаться не должен. Президент отметил, что собственную страну необходимо строить самостоятельно. 

Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России - заявил он

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“В переговорах с Президентом (России. - ред) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения“, - отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что с русскими нужно жить в мире
Лукашенко отметил, что с русскими нужно жить в мире
Белта

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз и Беларусь подписали визовое соглашение. Стоимость “шенгена“ для белорусов снизится до 35 евро.

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Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, Россия, союзное государство
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    24.01.2020, 14:46
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Даже если я на это пойду,... - а народ Белоруссии можно уже и не спрашивать?
Makcим    24.01.2020, 14:45
Оценка:  +9
Makcим
Даже зависимая от рашки Беларусь отморозилась от мокшей. На какого СССР 2.0 не будет! Украина - это Европа!
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