"Меня съедят": Лукашенко заявил, что не может "растворить Беларусь в братской России"

Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вопрос независимости страны и ее возможного присоединения к РФ. Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками Завода газетной бумаги в Шклове, сообщает Белта.

Читай также: В РФ предложили Украине вступить в Союзное государство

Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос независимости и суверенитета Беларуси обсуждаться не должен. Президент отметил, что собственную страну необходимо строить самостоятельно.

Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России - заявил он

Читай также: Лукашенко сменил военную верхушку Белоруссии

“В переговорах с Президентом (России. - ред) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения“, - отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что с русскими нужно жить в мире Белта

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз и Беларусь подписали визовое соглашение. Стоимость “шенгена“ для белорусов снизится до 35 евро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.