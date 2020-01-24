В Польше на стройке погиб украинский заробитчанин

Украинец из Волыни погиб на заработках в Польше от удара током. ЧП случилось на стройплощадке.

В Польше трагически погиб украинский заробитчанин из Волыни – 23-летнего мужчину ударило током, пишут в пятницу, 24 января, Волинські Новини.

Сообщается, что парень уехал на заработки из села Диброва Киверцовского района Волынской области, где у него осталось двое детей.

Несчастный случай произошел 2 января, около 13 часов, на строительной площадке недалеко от города Лесницы – двое работников пострадали от удара электрическим током. Авария произошла во время разгрузки строительных материалов.

На место происшествия прибыли бригады экстренной медицинской помощи, также был направлен вертолет скорой помощи, который забрал пострадавших в госпиталь.

Ранее сообщалось, что на фабрике концерна LG возле Вроцлава, Польша, от тяжелых производственных травм скончался 28-летний украинец.

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