Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ перепутали статью из журнала с докладом ЦРУ о Бандере

Комментариев: 1
ЦРУ опубликовало анголязычный перевод статьи журнала "Социалистического вестника" 1951 года о Бандере, а российские СМИ выдали ее за доклад.
Ежегодный марш националистов в Киеве ко дню рождения Бандеры 1 января
Ежегодный марш националистов в Киеве ко дню рождения Бандеры 1 января

Российские СМИ, а также дипломаты распостранили информацию о публикации ЦРУ якобы доклада о лидере ОУН Степане Бандере. 

Американское ведомство действительно опубликовало информацию о Бандере, но не архивгый доклад, а англоязычный перевод статьи "К десятой годовщина великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который издавадся советскими эмигрантами в 1921–1965 годах.

Первым о публикации документа на сайте архива ЦРУ сообщил телеканал Минобороны РФ Звезда.

"ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них – доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", – говорится в сообщении телеканала.

Позже похожие новости распространили многие другие российские СМИ. 

В статье рассказывается о сотрудничестве ОУН с нацисткой Германией в начале Второй мировой войны и попытке провозглашении независимости Украины под протекторатом Берлина 30 июня 1941 года.

Автор статьи пишет, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах", и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Это рассказ о "мимолетном празднике" Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории своего движения этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий", - говорится в конце статьи.

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией. 

Позже МИД Украины ответил Польше и Израилю. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, СМИ, Бандера, ЦРУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Из_бана    24.01.2020, 15:49
Оценка:  +20
Из_бана
Может не перепутало, а умышленно подменило?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь