ЦРУ опубликовало анголязычный перевод статьи журнала "Социалистического вестника" 1951 года о Бандере, а российские СМИ выдали ее за доклад.

Российские СМИ, а также дипломаты распостранили информацию о публикации ЦРУ якобы доклада о лидере ОУН Степане Бандере.

Американское ведомство действительно опубликовало информацию о Бандере, но не архивгый доклад, а англоязычный перевод статьи "К десятой годовщина великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который издавадся советскими эмигрантами в 1921–1965 годах.

Первым о публикации документа на сайте архива ЦРУ сообщил телеканал Минобороны РФ Звезда.

"ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них – доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", – говорится в сообщении телеканала.

Позже похожие новости распространили многие другие российские СМИ.

В статье рассказывается о сотрудничестве ОУН с нацисткой Германией в начале Второй мировой войны и попытке провозглашении независимости Украины под протекторатом Берлина 30 июня 1941 года.

Автор статьи пишет, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах", и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Это рассказ о "мимолетном празднике" Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории своего движения этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий", - говорится в конце статьи.

Cмотрите фотогалерею: В РФ перепутали статью из журнала с докладом ЦРУ о Бандере

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией.

Позже МИД Украины ответил Польше и Израилю. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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