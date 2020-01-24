Появилось фото "китайского" коронавируса
В Китае опубликовали первое фото смертельного коронавируса, жертвами которого стали по меньшей мере 26 человек. Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.
Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа.
Как сообщает газета South China Morning Post, власти решили привлечь военных врачей для помощи гражданским медикам в сдерживании вспышки пневмонии в городе Ухань. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.
В Ухане уже строят временную больницу для больных этим вирусом. Работы намерены завершить до 3 февраля.
Cмотрите фотогалерею: Появилось фото "китайского" коронавируса
Тем временем, Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом, сообщает агентство Bloomberg.
Данные меры приняты для контроля над распространением коронавируса. На основании распоряжения правительства КНР администрации многих культурных объектов в Китае заявили об их временном закрытии. Среди них - Великая Китайская стена, пекинский Запретный город (Музей Гугун) и шанхайский Диснейленд.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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