Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось фото "китайского" коронавируса

Комментариев: 1
Жертвами нового смертельного вируса стали уже 26 человек в Китае, за рубежом летальных исходов не зафиксировано.
Китайские медики сделали фото вируса
Китайские медики сделали фото вируса
The Chinese disease prevention authority

В Китае опубликовали первое фото смертельного коронавируса, жертвами которого стали по меньшей мере 26 человек. Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.

Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа. 

Как сообщает газета South China Morning Post, власти решили привлечь военных врачей для помощи гражданским медикам в сдерживании вспышки пневмонии в городе Ухань. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

В Ухане уже строят временную больницу для больных этим вирусом. Работы намерены завершить до 3 февраля.

Тем временем, Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом, сообщает агентство Bloomberg.

Данные меры приняты для контроля над распространением коронавируса. На основании распоряжения правительства КНР администрации многих культурных объектов в Китае заявили об их временном закрытии. Среди них - Великая Китайская стена, пекинский Запретный город (Музей Гугун) и шанхайский Диснейленд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Китай, заболевание, инфекция, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    24.01.2020, 16:04
Оценка:  +12
wahmurkadurnaya
На хвото цапщина з висоти МКС?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь