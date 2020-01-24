Появилось фото "китайского" коронавируса

В Китае опубликовали первое фото смертельного коронавируса, жертвами которого стали по меньшей мере 26 человек. Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.

Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа.

Как сообщает газета South China Morning Post, власти решили привлечь военных врачей для помощи гражданским медикам в сдерживании вспышки пневмонии в городе Ухань. 40 сотрудников городского военного госпиталя уже начали работу в реанимационном отделении местной пульмонологической больницы.

В Ухане уже строят временную больницу для больных этим вирусом. Работы намерены завершить до 3 февраля.